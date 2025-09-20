Un ouvrage « prototype » de la ligne Maginot Petit Ouvrage de Sentzich – Ligne Maginot du bois de Cattenom Cattenom

Un ouvrage « prototype » de la ligne Maginot Petit Ouvrage de Sentzich – Ligne Maginot du bois de Cattenom Cattenom samedi 20 septembre 2025.

Un ouvrage « prototype » de la ligne Maginot Samedi 20 septembre, 10h00 Petit Ouvrage de Sentzich – Ligne Maginot du bois de Cattenom Moselle

Tarif adulte : 8 € — tarif moins de 18 ans : 4 € — gratuit pour les moins de 12 ans — vêtements chauds et bonnes chaussures conseillés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Accompagnés par des guides passionnés, partez à la découverte du Petit Ouvrage de Sentzich, témoin de l’histoire militaire du XXᵉ siècle. Construit à partir de 1930 dans le bois de Cattenom, cet ouvrage d’infanterie de la ligne Maginot comprend deux blocs reliés par des galeries souterraines. Vous y découvrirez les espaces de vie des soldats, les postes de tir, les mécanismes de défense et les installations techniques qui faisaient de ce site un maillon essentiel du dispositif de protection de la frontière. Une visite immersive qui permet de comprendre le quotidien des hommes mobilisés et de mieux appréhender l’ingéniosité de cette fortification aujourd’hui préservée.

Petit Ouvrage de Sentzich – Ligne Maginot du bois de Cattenom Rue de la Synagogue, 57570 Cattenom Cattenom 57570 Moselle Grand Est 03 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CCCE.Cattenom/ L’ouvrage d’infanterie de Sentzich (A16) est un ouvrage construit dans le cadre de la Ligne Maginot. C’est un ouvrage de type « monobloc » qui pouvait abriter environ 70 soldats. La petite usine de l’ouvrage est équipée de deux moteurs Baudouin de 36 chevaux. Parking à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ligne Maginot de Cattenom et Environs