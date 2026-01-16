Un panier, comment ça pousse ? Avec Plume et Brin d’Osier Azay-le-Rideau

Un panier, comment ça pousse ? Avec Plume et Brin d’Osier

28 Rue Gambetta Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25

Découvrez la face cachée d’un panier en suivant le cheminement d’un brin d’osier, de sa culture à sa transformation. Visite d’une oseraie, rencontre en fonction des saisons avec l’osiériculteur puis découverte de différents ateliers et échanges avec des vanniers. Étonnez-vous de la diversité de leur

Un panier, comment ça pousse ?

Une visite ludique et pédagogique au pays de l’osier .

Laissez-vous guider par unelle professionne de la vannerie et découvrez le cheminement d’un brin d’osier depuis sa culture jusqu’au ateliers de production. 12 .

28 Rue Gambetta Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 89 67 contact@plumeetbrindosier.com

English :

Discover the hidden side of a basket by following the path of a wicker strand, from its cultivation to its transformation. Visit a wicker farm, meet the wicker farmer according to the season, then discover different workshops and chat with basket makers. Be amazed by the diversity of their

