Un panier, comment ça pousse ? Avec Plume et Brin d’Osier Azay-le-Rideau

Un panier, comment ça pousse ? Avec Plume et Brin d’Osier
28 Rue Gambetta Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Découvrez la face cachée d’un panier en suivant le cheminement d’un brin d’osier, de sa culture à sa transformation. Visite d’une oseraie, rencontre en fonction des saisons avec l’osiériculteur puis découverte de différents ateliers et échanges avec des vanniers. Étonnez-vous de la diversité de leur
Un panier, comment ça pousse ?
Une visite ludique et pédagogique au pays de l’osier .
Laissez-vous guider par unelle professionne de la vannerie et découvrez le cheminement d’un brin d’osier depuis sa culture jusqu’au ateliers de production. 12 .
28 Rue Gambetta Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 89 67 contact@plumeetbrindosier.com
English :
Discover the hidden side of a basket by following the path of a wicker strand, from its cultivation to its transformation. Visit a wicker farm, meet the wicker farmer according to the season, then discover different workshops and chat with basket makers. Be amazed by the diversity of their
