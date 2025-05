Un parcours fabuleux au sein du parc floral – Parc floral de la ferme aux oiseaux Jâlons, 6 juin 2025 07:00, Jâlons.

Marne

Un parcours fabuleux au sein du parc floral Parc floral de la ferme aux oiseaux 36 route nationale Jâlons Marne

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

2025-06-06

Découverte d’oiseaux exotiques et de rosiers, mais aussi des grenadiers, pistachiers, goyaviers…Tout public

Découverte de 350 rosiers dans un parc floral aux mille et une couleurs et senteurs. Vous pourrez aussi y admirer 400 oiseaux exotiques. Des conseils sur les plantation, taille et soin des rosiers vous sont donnés.

Terrasse pour vous rafraîchir. .

English : Un parcours fabuleux au sein du parc floral

Discover exotic birds and rose bushes, as well as pomegranate, pistachio and guava trees…

German :

Entdecken Sie exotische Vögel und Rosensträucher, aber auch Granatapfel-, Pistazien- und Guajavabäume…

Italiano :

Scoprite uccelli esotici e cespugli di rose, oltre a melograni, pistacchi e alberi di guava…

Espanol :

Descubra pájaros exóticos y rosales, así como granados, pistachos y guayabos…

