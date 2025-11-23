UN PARFUM DE BRASSENS – COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

UN PARFUM DE BRASSENS Début : 2025-11-23 à 18:00. Tarif : – euros.

Entre rires, poésie et tendresse, suivez Claude Lauri sur les pas de Georges Brassens !Claude Lauri revient avec un nouveau spectacle, toujours en duo avec Zabelle. Dans un concert vivant et interactif, il mêle avec malice les chansons de Brassens à ses propres créations, ponctuées d’anecdotes savoureuses, d’improvisations et d’un regard complice !La nouveauté ? Le programme change tous les 15 jours : 7 chansons de Brassens, 7 chansons de Claude Lauri, pour un concert toujours vivant, toujours unique..Metteur en scène : Claude LauriAuteur : Georges Brassens, Claude LauriDistribution : Claude Lauri, ZabelleDurée : 80 minutes

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75