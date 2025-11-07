Un pas de côté… et l’autre aussi Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

« Elle avait un si grand nez que pour l’embrasser sur les deux joues, il fallait passer par derrière. » Cette observation de Tristan Bernard donne le ton de ce spectacle où Jean-Michel Ribes convoque des figures parfois oubliées qui ont su par le rire résister au sérieux – cholestérol de l’imaginaire. Pied de nez à la tyrannie du bon goût, aux morales définitives, ce vent de folie libérateur joué et chanté se déploie comme une mosaïque où, de Queneau à Topor, de Vialatte à Jarry, d’Allais à Cavanna et Ribes lui-même, l’humour fuse sous le signe de l’insolite et de l’absurde. Aiguillonnées par les fulgurances du langage, ces espiègleries intempestives nous entraînent en toute légèreté sur des chemins de traverse vers des ailleurs inexplorés.

Hugues Le Tanneur

Éloge du zigzag avec des auteurs dont la fantaisie et la verve iconoclaste bousculent nos certitudes.

Du mardi 06 janvier 2026 au samedi 24 janvier 2026 :

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

