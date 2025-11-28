UN PAS DE COTE – THEATRE DE LA RENAISSANCE Paris

UN PAS DE COTE Début : 2025-12-17 à 19:00. Tarif : – euros.

Un pas de côtéUne comédie de Anne Giafferi avec Isabelle Carré et Bernard CampanÀ partir du 18 septembre 2025•Du jeudi au dimanche 19h•Dimanche 17h Mise en scène : Anne GiafferiAvec : Isabelle Carré, Bernard Campan, Hélène Babu, Stanislas Stanic, distribution en coursAux premiers jours du printemps, Catherine et Vincent font connaissance en déjeunant sur le même banc public. Tous les deux sont mariés mais ils prennent l’habitude de s’y retrouver, de parler, de rire, de se confier l’un à l’autre.Pour Stéphane qui redoute l’arrivée de la vieillesse et Catherine qui soutient un compagnon dépressif, ces rencontres sont une bouffée de fraîcheur et de charme. Mais jusqu’à quand le charme va-t-il opérer ? Et quand on est bien installé dans sa vie, jusqu’où est-on capable de s’aventurer ? Ce banc sera t il un tournant ou une simple parenthèse pour le couple Campan Carré ? De retour après le triomphe de La Dégustation.•Metteur en scène : Anne Giafferi•Assistante metteur en scène : Kelly Gowry•Décors : Alain Lagarde•Costumes : Cécile Magnan•Lumière : Christian PinaudSalle non accessible aux personnes à mobilité réduite

THEATRE DE LA RENAISSANCE 20 Boulevard Saint Martin 75010 Paris 75