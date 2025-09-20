Un pas devant l’autre – Patrimoine Bas de la Rivière Tikatsou Saint-Denis

Samedi 20 septembre 2025.

09h00, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Possibilité de participer à un escape game urbain, à deux visites guidés ou encore à un rallye patrimoine à réaliser en entière autonomie.

Tikatsou 6 rue du pont 97400 Saint-Denis Saint-Denis 974 90 Saint-Jacques La Réunion http://www.tikatsou.re Cette grande bâtisse construite en 1832 était une ancienne boulangerie dont les moulins étaient activés par le canal des moulins du Bas-de-la-Rivière.

Journées européennes du patrimoine 2025

Pti Colibri