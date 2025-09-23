Un Pas pour ma Planète Atelier cuisine au marché local, antigaspi, de saison Place du Martray Paimpol

Début : 2025-09-23 09:00:00

fin : 2025-09-23 12:30:00

2025-09-23

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète porté par l’agglomération Guingamp-Paimpol, venez découvrir à travers un atelier participatif la cuisine mobile de D² installée sur le marché, pour découvrir des recettes avec des ingrédients de saison achetés auprès des producteurs sur place. L’objectif cuisiner sain, de saison et surtout ) petits prix. Entrée libre et sans connaissances préalables. Tout public. .

Place du Martray Marché de Paimpol Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

