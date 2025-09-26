Un Pas pour ma Planète Atelier parents/enfants Faire de la peinture maison Maison de l’Enfance de Paimpol Paimpol

Maison de l’Enfance de Paimpol 7 Rue Jean Moulin Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-26 17:00:00

fin : 2025-09-26 17:45:00

2025-09-26

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète, venez profiter en famille de ateliers organisés par la Maison de l’Enfance de Paimpol ! L’atelier du jour fabriquer sa peinture maison ! Parents et enfants pourront faire leur propre peinture puis réaliser une œuvre commune qu’ils pourront emporter chez soi. Enfants de 0 à 14 ans et leur(s) parent(s). Sur réservation. .

Maison de l’Enfance de Paimpol 7 Rue Jean Moulin Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

