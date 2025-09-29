Un Pas pour ma Planète Atelier parents/enfants Faire de la peinture maison Maison de l’Enfance de Paimpol Paimpol

Un Pas pour ma Planète Atelier parents/enfants Faire de la peinture maison Maison de l’Enfance de Paimpol Paimpol lundi 29 septembre 2025.

Un Pas pour ma Planète Atelier parents/enfants Faire de la peinture maison

Maison de l’Enfance de Paimpol 7 Rue Jean Moulin Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29 08:00:00

fin : 2025-10-03 18:00:00

Date(s) :

2025-09-29

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète, venez profiter en famille des ateliers organisés par la Maison de l’Enfance de Paimpol ! À l’ordre du jour Venez partager et échanger vos graines de fleurs, légumes et fruits pour égayer vos jardins et potagers ! Tout public. .

Maison de l’Enfance de Paimpol 7 Rue Jean Moulin Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Un Pas pour ma Planète Atelier parents/enfants Faire de la peinture maison Paimpol a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol