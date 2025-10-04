Un Pas pour ma Planète Braderie de la médiathèque Médiathèque municipale Paimpol
Médiathèque municipale 2 Rue Henri Dunant Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Après une première édition en 2022, la médiathèque organise une nouvelle braderie. Le but, vendre 1€/pièce les documents de la médiathèque « pilonnés » afin de leur offrir une seconde vie (CD, romans, BD, documentaire, albums jeunesse, etc.). .
