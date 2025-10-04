Un Pas pour ma Planète Braderie de la médiathèque Médiathèque municipale Paimpol

Un Pas pour ma Planète Braderie de la médiathèque Médiathèque municipale Paimpol samedi 4 octobre 2025.

Un Pas pour ma Planète Braderie de la médiathèque

Médiathèque municipale 2 Rue Henri Dunant Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Après une première édition en 2022, la médiathèque organise une nouvelle braderie. Le but, vendre 1€/pièce les documents de la médiathèque « pilonnés » afin de leur offrir une seconde vie (CD, romans, BD, documentaire, albums jeunesse, etc.). .

Médiathèque municipale 2 Rue Henri Dunant Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Un Pas pour ma Planète Braderie de la médiathèque Paimpol a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol