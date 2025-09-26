Un Pas pour ma Planète Ciné-débat: La Fôret et l’Océan, un lien à explorer Salle Communale Pierre Lorguilloux Kerpert

Un Pas pour ma Planète Ciné-débat: La Fôret et l'Océan, un lien à explorer

Salle Communale Pierre Lorguilloux Le bourg Kerpert Côtes-d'Armor

2025-09-26 19:30:00

2025-09-26 21:00:00

2025-09-26

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète, venez participer à un ciné-débat sur le thème de la nature. Le film documentaire du jour, « La Fôret et l’Océan, un lien à explorer ». Emmanuelle Sultan, océanographe, ouvrira la discussion autour de l’importance du lien qu’il existe entre nos fleuves et nos océans. La soirée sera également illustrée par les oeuvres de Olivia Lomenech Gill. Tout public? Participation libre. .

Salle Communale Pierre Lorguilloux Le bourg Kerpert 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

