Un Pas pour ma Planète Découverte des surprises du Potager Pléhédel

Domaine de Boisgelin Pléhédel Côtes-d’Armor

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète, venez profiter seul.e ou en famille d’une visite guidée du potager du Centre d’Action Sociale Culturelle et d’Insertion (CASCI) de Paimpo, avec présentation de la flore environnante ! Deux séances proposées de 10h00 à 12h00 puis de 15h00 à 16h00. Tout public. Sur réservation. .

Domaine de Boisgelin Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

