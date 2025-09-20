Un Pas pour ma Planète Distribution gratuite d’ordinateur Salle de Forge (derrière la mairie) Bégard

Un Pas pour ma Planète Distribution gratuite d'ordinateur Salle de Forge (derrière la mairie) Bégard samedi 20 septembre 2025.

Salle de Forge (derrière la mairie) Rue Jean Le Porchou Bégard Côtes-d'Armor

2025-09-20 09:30:00

2025-09-20

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète, venez retrouver l’entreprise INFOTHEMA pour une distribution gratuite d’ordinateurs de seconde main ! La condition être adhérent.e de INFOTHEMA. Adhésion de 25 euros. Inscription recommandée. Tout public. .

Salle de Forge (derrière la mairie) Rue Jean Le Porchou Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

