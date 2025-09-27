Un Pas pour ma Planète Initiation à l’apiculture La Roche Jagu Ploëzal

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 16:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète, venez visite insolite autour de l’arbre du Domaine. Avec Jean-Christophe Hamon, élagueur-grimpeur. Saviez-vous que le saule est à l’origine de la création de l’acide acétylsalicylique, plus connu sous le nom d’aspirine ? Ou que les fruits du hêtre, les faînes , peuvent être consommés crus ou grillés, comme les châtaignes ? Le temps d’un après-midi, le Domaine départemental de la Roche-Jagu vous propose une visite insolite autour de l’arbre, en compagnie d’un jardinier du Domaine. A l’occasion d’une balade dans le parc, Jean-Christophe Hamon, élagueur-grimpeur de son état, vous dévoilera l’histoire des arbres et leurs secrets, et vous livrera de précieux conseils d’entretien, de plantation et d’élagage… sans langue de bois ! Prévoir des chaussures de marche. Tout public. Sur réservation. .

La Roche Jagu Domaine Départemental de la Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 95 62 35

L’événement Un Pas pour ma Planète Initiation à l’apiculture Ploëzal a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol