Un Pas pour ma Planète Initiation au compostage Salle Polyvalente Plourivo mercredi 24 septembre 2025.

Salle Polyvalente Allée du Mézou Plourivo Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-24 09:00:00

fin : 2025-09-24 11:30:00

2025-09-24

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète, venez suivre une initiation au compostage et repartez avec votre composteur individuel (composteur à 25 € pour les foyers avec un jardin) ! Adultes dès 25 ans. Sur réservation. .

Salle Polyvalente Allée du Mézou Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

L'événement Un Pas pour ma Planète Initiation au compostage Plourivo a été mis à jour le 2025-09-18