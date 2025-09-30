Un Pas pour ma Planète Jouer avec la récup’, ça vous tente ? Ancienne École de Castel Pic Guingamp

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète, venez participer aux ateliers du Relais Petite Enfance de Guingamp ! À l’ordre du jour la récup’ ! Des tissus, des grands bouchons, des bobines, des boîtes d’œufs… Qu’est-ce que les enfants vont imaginer avec tout cela ? Deux sessions de 09h30 à 10h30 puis de 10h30 à 11h30. Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Sur réservation. .

Ancienne École de Castel Pic Allée des Châtaigniers Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

