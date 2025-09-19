Un Pas pour ma Planète Opération Nettoyage Nature Mairie de Coadout Coadout

Un Pas pour ma Planète Opération Nettoyage Nature

Mairie de Coadout 4 Place de la Mairie Coadout Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-19 09:00:00

fin : 2025-09-19 12:00:00

2025-09-19

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète. Joignez-vous aux agents de la mairie pour une opération ramassage des déchets sur la commune ainsi qu’a une opération de sensibilisation de notre impact sur l’environnement. Déroulement accueil à partir de 09h30 devant la mairie et répartition des secteurs par groupes. Bilan de la récolte en fin de matinée. Tout public. Réservation recommandée mais non obligatoire. .

Mairie de Coadout 4 Place de la Mairie Coadout 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

