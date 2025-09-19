Un Pas pour ma Planète Opération Nettoyage Nature Rue Saint-Sébastien Guingamp
Un Pas pour ma Planète Opération Nettoyage Nature
Rue Saint-Sébastien Berges Aménagées du Trieux Guingamp Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-19 09:00:00
fin : 2025-09-19 12:00:00
Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète, venez participer à un ciné-débat sur le thème de la nature. Joignez-vous à l’Association Maison de l’Argoat pour une opération nettoyage des Berges du Trieux ainsi qu’a une opération de sensibilisation à la nécessité de trier les déchets. Prévoir gants de protection, bottes imperméables ou chaussures de randonnée. Tout public. .
Rue Saint-Sébastien Berges Aménagées du Trieux Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59
