Un Pas pour ma Planète Opération Nettoyage Nature Rue Saint-Sébastien Guingamp

Rue Saint-Sébastien Berges Aménagées du Trieux Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-19 09:00:00

fin : 2025-09-19 12:00:00

2025-09-19

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète, venez participer à un ciné-débat sur le thème de la nature. Joignez-vous à l’Association Maison de l’Argoat pour une opération nettoyage des Berges du Trieux ainsi qu’a une opération de sensibilisation à la nécessité de trier les déchets. Prévoir gants de protection, bottes imperméables ou chaussures de randonnée. Tout public. .

Rue Saint-Sébastien Berges Aménagées du Trieux Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

