Un Pas pour ma Planète Troc ton jouet Maison de l’Enfance de Paimpol Paimpol

Maison de l’Enfance de Paimpol 7 Rue Jean Moulin Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-22 08:00:00

fin : 2025-10-03 18:00:00

2025-09-22

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma planète porté par l’agglomération Guingamp-Paimpol, venez participer à un troc de jouet à Paimpol ! Un jouet que vous n’utilisez plus ? Venez l’échanger avec un autre pour de nouvelles aventures ! Tout public. .

Maison de l’Enfance de Paimpol 7 Rue Jean Moulin Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

