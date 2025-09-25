Un Pas pour ma Planète Un métier bon pour la planète Centre de formation CLPS Guingamp Guingamp

Un Pas pour ma Planète Un métier bon pour la planète

Centre de formation CLPS Guingamp 3 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-25 10:30:00

fin : 2025-09-25 12:00:00

2025-09-25

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète, venez assister à une conférence sur les métiers respectueux de notre environnement ! Le CLPS part à la découverte des métiers bons pour la planète sur notre territoire, et les enjeux de ces emplois à l’ère du réchauffement climatique. Adultes dès 25 ans. Sur inscription. .

Centre de formation CLPS Guingamp 3 Rue Auguste Pavie Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

