Un Pas pour ma Planète Vente de composteurs Salle Roger Carmès Pédernec

Salle Roger Carmès 5 Place de l’Église Pédernec Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

2025-09-20

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète, venez retrouver les employés de nos déchetteries pour discuter compostage… et repartez avec vote composteur individuel ! Tout public dès 25 ans. Réservation conseillée. .

Salle Roger Carmès 5 Place de l’Église Pédernec 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

