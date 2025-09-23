Un Pas pour ma Planète Viens jouer dehors ! Ancienne école Castel-Pic Guingamp

Dans le cadre de l’événement Un Pas pour ma Planète, venez avec vos tout-petits et toutes-petites participer à des animations organisées par le Relais Petite Enfance de Guingamp. Jeux de motricité, poupées, voitures et camions, animaux et autres jeux liés à la nature ont décidé de prendre l’air dans le jardin ! Deux séances prévues ce jour de 09h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30. Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Sur inscription. .

Ancienne école Castel-Pic 1 Allée des Châtaigniers Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 59 59

