Un pas vers la paix Place des comtes d’Elva Changé

Place des comtes d’Elva Eglise Saint Pierre Changé Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 21:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Loin des normes, Un pas vers la paix nous emmène dans nos profondeurs, à la recherche et à la pacification de notre passé pour pouvoir faire éclore un présent et un futur plus harmonieux.

Heva Ventur, autrice compositrice interprète, vous emmène à la découverte de vous-même, accompagnée de Giovanny Laguado, flûtiste, multi-instrumentiste.

C’est donc au son des flûtes enjouées, sur des airs populaires que vous reconnaîtrez parfois certainement et au rythme des battements de votre cœur que vous ferez votre chemin vers la paix.

Un spectacle unique en son genre, incontournable pour celles et ceux qui veulent la paix dans le monde sans savoir par où commencer.

Préparez-vous à vivre une soirée mémorable et chaleureuse qui viendra changer votre perception sur la vie. .

Place des comtes d’Elva Eglise Saint Pierre Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 7 45 02 20 98 hevaventur@gmail.com

English :

A step away from the norm, Un pas vers la paix takes us into the depths of our being, to seek out and pacify our past, so that we can create a more harmonious present and future.

German :

Fernab von Normen führt uns Ein Schritt zum Frieden in unsere Tiefen, auf die Suche und Befriedung unserer Vergangenheit, um eine harmonischere Gegenwart und Zukunft erblühen lassen zu können.

Italiano :

Un passo fuori dagli schemi, Un pas vers la paix ci porta nel profondo del nostro essere, a cercare e pacificare il nostro passato per costruire un presente e un futuro più armoniosi.

Espanol :

Alejándose de la norma, Un pas vers la paix nos lleva a lo más profundo de nuestro ser, a buscar y pacificar nuestro pasado para poder construir un presente y un futuro más armoniosos.

