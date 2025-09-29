UN PAS VERS L’ABBAYE DES POSSIBLES PRÉSENTATION DES TRAVAUX DES LYCÉENS ET LYCÉENNES Gignac

UN PAS VERS L'ABBAYE DES POSSIBLES PRÉSENTATION DES TRAVAUX DES LYCÉENS ET LYCÉENNES Gignac lundi 29 septembre 2025.

UN PAS VERS L’ABBAYE DES POSSIBLES PRÉSENTATION DES TRAVAUX DES LYCÉENS ET LYCÉENNES

198 avenue Arnaud Beltrame Gignac Hérault

Début : 2025-09-29

fin : 2025-09-29

2025-09-29

Résidence de recherche et création Un pas vers l’abbaye des possibles avec Elisa Beiram

La brèche porté par Elisa Beiram, autrice de romans d’anticipation, scénariste et dialoguiste pour le jeu vidéo.

“Par le pouvoir des mots et celui de l’image, créer une ouverture dans le temps et l’espace pour explorer les multiples vies passées, présentes et futures de l’abbaye d’Aniane.”

Un projet sensible qui fera résonner les mémoires du lieu avec des enjeux actuels, entre vivant, transmission et imaginaire.

Tout public, 15-25 ans.

L’abbaye des possibles se veut un projet culturel imaginé dans la poursuite de la démarche entreprise au rachat de l’abbaye en 2010 par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault rendre vie à l’ancienne abbaye d’Aniane grâce à la culture. Le point de départ de ce projet sera la réouverture en 2026 de la chapelle pénitentiaire en cours de réhabilitation. .

English :

Research and creation residency: Un pas vers l?abbaye des possibles with Elisa Beiram

La brèche by Elisa Beiram, author of futuristic novels, scriptwriter and dialoguist for video games.

German :

Forschungs- und Kreativresidenz: Ein Schritt in Richtung der Abtei der Möglichkeiten mit Elisa Beiram

La breèche porté par Elisa Beiram, autrice de romans d’anticipation, scénariste et dialoguiste pour le jeu vidéo.

Italiano :

Residenza di ricerca e creazione: un passo verso l’abbazia delle possibilità con Elisa Beiram

Elisa Beiram, autrice di romanzi futuristici, sceneggiatrice e dialoghista di videogiochi.

Espanol :

Residencia de investigación y creación: Un paso hacia la abadía de las posibilidades con Elisa Beiram

Elisa Beiram, autora de novelas futuristas, guionista y escritora de diálogos para videojuegos.

