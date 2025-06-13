Un passé incontournable. Découvertes archéologiques de l’A355. Strasbourg

Un passé incontournable. Découvertes archéologiques de l’A355. Strasbourg vendredi 13 juin 2025.

Un passé incontournable. Découvertes archéologiques de l’A355.

2 place du Château Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-13 10:00:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

Date(s) :

2025-06-13 2025-11-02 2025-11-12 2025-12-26 2026-01-02 2026-04-04

Cette exposition dévoile pour la première fois les découvertes faites lors des fouilles archéologiques menées avant les travaux du Contournement Ouest de Strasbourg.

L’un des grands intérêts de cette opération est d’avoir permis d’observer un territoire dans son ensemble. En tout, 380 hectares ont été diagnostiqués et 62,5 hectares fouillés.

Les fouilles ont révélé une histoire longue, dense et complexe, avec plus de 200 occupations humaines identifiées, allant du Paléolithique moyen à la Première Guerre mondiale.

L’exposition met en lumière ces découvertes sous différents angles, depuis la formation des paysages au Paléolithique jusqu’aux sépultures intimes d’hommes, de femmes et d’enfants. Ces témoignages inédits enrichissent considérablement notre compréhension des sociétés passées.

Le public peut également découvrir les nouvelles méthodes et technologies qui aident les archéologues à mieux comprendre ces sociétés, leur environnement et l’évolution du climat en plaine du Rhin.

Cette exposition est labellisée Exposition d’intérêt national par le ministère de la Culture. .

2 place du Château Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 98 50 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Un passé incontournable. Découvertes archéologiques de l’A355. Strasbourg a été mis à jour le 2025-09-15 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg