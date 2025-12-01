Un pasteur contre le nazisme Bonhoeffer et la résistance Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc

Un pasteur contre le nazisme Bonhoeffer et la résistance

Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 21:30:00

2025-12-13

Comment un pasteur protestant allemand de nom de Dietrich Bonhoeffer a résisté au nom de la foi chrétienne au régime nazi en Allemagne dans les années 1930.

Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 85 60 templechamonix@gmail.com

English :

How the german protestant pastor Dietrich Bonhoeffer had resisted in the name of his faith against the Nazi regime in Germany in the thirty’s.

