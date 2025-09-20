Un patrimoine architectural à plusieurs visages Musée Picasso Antibes

Un patrimoine architectural à plusieurs visages Musée Picasso Antibes samedi 20 septembre 2025.

Un patrimoine architectural à plusieurs visages Samedi 20 septembre, 14h30 Musée Picasso Alpes-Maritimes

Réservation obligatoire, au moins 48 heures à l’avance sur http://antibes.fr/musees/activites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Un patrimoine architectural à plusieurs visages

Du castrum romain au musée Picasso, le château Grimaldi a, maintes fois, changé d’identité. Le service des Publics et l’Association des Amis du musée Picasso proposent une visite à deux voix autour de ce patrimoine architectural antibois.

Musée Picasso Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492905428 https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso Picasso a séjourné à Antibes et installé son atelier dans le château – de septembre à novembre 1946, Il y a laissé de nombreux peintures et dessins. En décembre 1966, le château Grimaldi est devenu le musée Picasso.

Un patrimoine architectural à plusieurs visages