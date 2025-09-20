Un patrimoine architectural et historique : entrez dans le temple protestant Eglise Protestante Unie Saint-Chamond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Vous êtes sûrement déjà tous passés devant sans forcément le voir… Juste au-dessus de la gare, le temple protestant vous ouvre ses portes : découvrez le temple et son histoire.

• Exposition en visite libre : « Le protestantisme et le sport »

• Rencontres et temps d’échanges au sujet de l’architecture du Temple.

Eglise Protestante Unie 1 route du coin 42400 Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 47 20 06 24 Eglise protestante unie de Saint-Chamond

©Eglise protestante unie de Saint-Chamond