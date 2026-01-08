UN PATRIMOINE MÉCONNU DE NOTRE RÉGION: LES TEMPLES PROTESTANTS Mende

UN PATRIMOINE MÉCONNU DE NOTRE RÉGION: LES TEMPLES PROTESTANTS

Immeuble Le Torrent Mende Lozère

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

2026-01-13

Conférence proposée par la Société des Lettres, des Sciences et des Arts de la Lozère et animée par Philippe CHAMBON, historien et guide conférencier

Renseignements contact@societedeslettres48.fr

Immeuble Le Torrent Mende 48000 Lozère Occitanie contact@societedeslettres48.fr

English :

Conference proposed by the Société des Lettres, des Sciences et des Arts de la Lozère and hosted by Philippe CHAMBON, historian and guide/lecturer

Information: contact@societedeslettres48.fr

