UN PATRIMOINE MÉCONNU DE NOTRE RÉGION: LES TEMPLES PROTESTANTS Mende
UN PATRIMOINE MÉCONNU DE NOTRE RÉGION: LES TEMPLES PROTESTANTS Mende mardi 13 janvier 2026.
UN PATRIMOINE MÉCONNU DE NOTRE RÉGION: LES TEMPLES PROTESTANTS
Immeuble Le Torrent Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13
Conférence proposée par la Société des Lettres, des Sciences et des Arts de la Lozère et animée par Philippe CHAMBON, historien et guide conférencier
Renseignements contact@societedeslettres48.fr
Conférence proposée par la Société des Lettres, des Sciences et des Arts de la Lozère et animée par Philippe CHAMBON, historien et guide conférencier
Renseignements contact@societedeslettres48.fr .
Immeuble Le Torrent Mende 48000 Lozère Occitanie contact@societedeslettres48.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference proposed by the Société des Lettres, des Sciences et des Arts de la Lozère and hosted by Philippe CHAMBON, historian and guide/lecturer
Information: contact@societedeslettres48.fr
L’événement UN PATRIMOINE MÉCONNU DE NOTRE RÉGION: LES TEMPLES PROTESTANTS Mende a été mis à jour le 2026-01-05 par 48-OT Mende