Un paysage venu du temps des glaces Stosswihr

Un paysage venu du temps des glaces Stosswihr samedi 16 août 2025 09:00:00.

Un paysage venu du temps des glaces

col de la schlucht col de la schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-16 09:00:00

fin : 2025-08-16 11:30:00

Date(s) :

2025-08-16

Pour comprendre l’origine des paysages des Hautes-Vosges. Une marche autour des lacs, des vallées, des cours d’eau et des falaises sculptées par les glaciers d’hier. Avec Kevin Better, accompagnateur en montagne.

Samedi 16 août à 9h 6,5 km / 2h30 / + 320m

Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Pour comprendre l’origine des paysages des Hautes-Vosges. Une marche autour des lacs, des vallées, des cours d’eau et des falaises sculptées par les glaciers d’hier. Avec Kevin Better, accompagnateur en montagne.

Dans le cadre de la programmation estivale 2025 du « Tétras 1139 » au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public :

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

col de la schlucht col de la schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

English :

To understand the origins of the Hautes-Vosges landscape. A walk around the lakes, valleys, rivers and cliffs sculpted by the glaciers of yesteryear. With Kevin Better, mountain guide.

German :

Um den Ursprung der Landschaften der Hautes-Vosges zu verstehen. Eine Wanderung um die Seen, Täler, Wasserläufe und Klippen, die von den Gletschern der Vergangenheit geformt wurden. Mit Kevin Better, Bergführer.

Italiano :

Per capire le origini dei paesaggi delle Hautes-Vosges. Una passeggiata tra laghi, valli, fiumi e falesie scolpite dai ghiacciai di un tempo. Con Kevin Better, guida alpina.

Espanol :

Para comprender los orígenes de los paisajes de los Altos Vosgos. Un paseo por los lagos, valles, ríos y acantilados esculpidos por los glaciares de antaño. Con Kevin Better, guía de montaña.

L’événement Un paysage venu du temps des glaces Stosswihr a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster