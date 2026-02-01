Un peau d’eau, beaucoup ou pas du tout ? Place Blot Caen

Un peau d’eau, beaucoup ou pas du tout ?

Place Blot Jardin des plantes Caen Calvados

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 11:00:00

2026-02-25

Au jardin, il est possible de préserver et économiser l’eau végétaux peu gourmands, mise en place de paillages… Le jardin des Plantes vous propose ses trucs et astuces pour penser à la planète !

L’animation est proposée dans le cadre de l’exposition Archipel urbain, visible au Pavillon. .

Place Blot Jardin des plantes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 38 accueil-ev@caen.fr

English : Un peau d’eau, beaucoup ou pas du tout ?

In the garden, water can be conserved and saved by planting low-energy plants and using mulch…

