Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Un Père Noël à Équilibre Association Equilibre Royan

Un Père Noël à Équilibre Association Equilibre Royan lundi 22 décembre 2025.

Un Père Noël à Équilibre

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 10:00:00
fin : 2025-12-22

Date(s) :
2025-12-22

Le Père Noël nous a fait part de sa venue à l’association Équilibre ce 22 décembre pour rencontrer les enfants. Ambiance Noël et guirlandes à gogo assurée !
  .

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57  accueil@equilibre-famille17.fr

English :

Santa Claus came to the Équilibre association on December 22 to meet the children. Christmas atmosphere and garlands galore guaranteed!

German :

Der Weihnachtsmann hat uns mitgeteilt, dass er am 22. Dezember in die Association Équilibre kommt, um die Kinder zu treffen. Weihnachtsstimmung und Lametta in Hülle und Fülle sind garantiert!

Italiano :

Il 22 dicembre Babbo Natale viene a Équilibre per incontrare i bambini. Atmosfera natalizia e orpelli a volontà garantiti!

Espanol :

Papá Noel vendrá a Équilibre el 22 de diciembre para conocer a los niños. Ambiente navideño y espumillón a raudales

L’événement Un Père Noël à Équilibre Royan a été mis à jour le 2025-11-05 par Mairie de Royan