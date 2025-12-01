Un Père Noël à Équilibre Association Equilibre Royan
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-22 10:00:00
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Le Père Noël nous a fait part de sa venue à l’association Équilibre ce 22 décembre pour rencontrer les enfants. Ambiance Noël et guirlandes à gogo assurée !
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr
English :
Santa Claus came to the Équilibre association on December 22 to meet the children. Christmas atmosphere and garlands galore guaranteed!
German :
Der Weihnachtsmann hat uns mitgeteilt, dass er am 22. Dezember in die Association Équilibre kommt, um die Kinder zu treffen. Weihnachtsstimmung und Lametta in Hülle und Fülle sind garantiert!
Italiano :
Il 22 dicembre Babbo Natale viene a Équilibre per incontrare i bambini. Atmosfera natalizia e orpelli a volontà garantiti!
Espanol :
Papá Noel vendrá a Équilibre el 22 de diciembre para conocer a los niños. Ambiente navideño y espumillón a raudales
L’événement Un Père Noël à Équilibre Royan a été mis à jour le 2025-11-05 par Mairie de Royan