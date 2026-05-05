Un petit archéologue – fouilles pour les plus jeunes, Nová Baňa, Nová Baňa

Un petit archéologue – fouilles pour les plus jeunes Vendredi 12 juin, 08h00, 15h00 Nová Baňa District of Žarnovica

Capacité maximum 15 enfants. Enfants de moins de 6 ans gratuit, étudiant 2 €, groupe de plus de 10 personnes 1,60 €. Terme du matin réservé à l’inscription des écoles et des crèches. En cas de mauvais temps, l’événement n’a pas lieu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T08:00:00+02:00 – 2026-06-12T09:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T15:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

Les enfants se transformeront en petits archéologues pour vivre la joie de découvrir et d’explorer dans la « sonde » de notre jardin dépositaire. Nous creuserons, nous asseyerons et peut-être même trouverons un petit trésor.

Nová Baňa Mieru 4, 96801 Nová Baňa Nová Baňa 968 01 Záhrb District of Žarnovica Banská Bystrica 0911 780 880 https://www.pohronskemuzeum.sk [{« type »: « phone », « value »: « 0911 780 880 »}, {« type »: « email », « value »: « archeolog@pohronskemuzeum.sk »}]

UN OUI

© Andrej Forgáč