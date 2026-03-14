Un petit caillou dans la chaussure – de et par Anaïs Pétreau Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 20:00 – 21:00

Gratuit : non 7,50 € à 15,50 € 15,50 € tarif plein / 10,50 € tarif réduit / 7,50 € tarif moins de 12 ans Billetterie : laruchenantes.fr Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Comédie – Seule en scène Marie-Ange est une femme carrée aux coutures parfaites et au parcours de vie sans accroc.Adulte, elle rentre dans le moule, obtient rapidement un poste dans un bureau. Elle fait ce qu’on attend d’elle et répond aux cahiers des charges bien précis de la société.Son identité est forgée par les attentes des autres, jusqu’à ce qu’un petit caillou, à première vue insignifiant, vienne semer le trouble dans la vie de Marie-Ange.Est-ce une simple turbulence passagère où le début d’un changement à venir ? Une pièce de et avec AnaÏs PétreauMise en scène par Audrey Loizel Durée : 1h Tout public à partir de 10 ans Représentations : vendredi 10 et samedi 11 avril 2026 à 20h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

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