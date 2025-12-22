Un petit caillou dans la chaussure Théâtre du Cyclope Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 20:30 – 21:30

Gratuit : non 14€50 Tarif plein : 14€50Tarif COS : 10€50Tarif réduit : 9€50Tarif adhérent : 7€50 Adulte, En famille

Marie-Ange est une femme carrée aux coutures parfaites et au parcours de vie sans accroc. Adulte, elle rentre dans le moule, obtient rapidement un poste dans un bureau. Elle fait ce qu’on attend d’elle et répond aux cahiers des charges bien précis de la société. Son identité est forgée par les attentes des autres, jusqu’à ce qu’un petit caillou, à première vue insignifiant, vienne semer le trouble dans la vie de Marie-Ange. Est-ce une simple turbulence passagère où le début d’un changement à venir ? À partir de 12 ans | Durée : 1h Auteur.ice : Anaïs PétreauCompagnie : Compagnie Les sales culottesMise en scène : Audrey LoizelComédienn.es : Anaïs PetreauCréatrice lumière : Flora GautierCrédit photo : Béatrice Cruveiller

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com/?rwstep=product&re-product-id=323513



