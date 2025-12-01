Un petit caillou dans la chaussure TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservations www.tntheatre.com ou 02 40 12 12 28 Tout public

Marie-Ange est une femme carrée aux coutures parfaites et au parcours de vie sans accroc.Adulte, elle rentre dans le moule, obtient rapidement un poste dans un bureau. Elle fait ce qu’on attend d’elle et répond aux cahiers des charges bien précis de la société.Son identité est forgée par les attentes des autres, jusqu’à ce qu’un petit caillou, à première vue insignifiant, vienne semer le trouble dans la vie de Marie-Ange.Est-ce une simple turbulence passagère où le début d’un changement à venir ?Sur un ton doux-amer et décalé, l’histoire de Marie-Ange , employée modèle, se fissure peu à peu sous le poids des injonctions du monde du travail. Écrit et interprété par Anaïs Pétreau. Mise en scène et scénographie par Audrey Loizel. Création lumière par Flora Gautier.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com