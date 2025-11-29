UN PETIT COIN DE PARAPLUIE – LABLASCENE Lablachere

UN PETIT COIN DE PARAPLUIE Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

Quand ça va mal, on peut tous être le parapluie de quelqu’un.Et si deux inconnus que tout oppose se croisaient au moment le plus improbable ?Et s’il suffisait d’un brin de fantaisie, d’un soupçon de poésie et d’un narrateur (un peu trop présent pour être anodin) pour faire basculer le cours des choses ?Romane et Gabriel vont apprendre à se découvrir… à s’éviter… ou à se rapprocher.Une chose est sûre : vous, vous allez rire, rêver, et peut-être même vous reconnaître. Un petit coin de parapluie , c’est une comédie tendre, décalée et légère mais qui laisse des traces.C’est un moment suspendu, drôle, absurde parfois, mais profondément humain.Auteur(s) : Arnaud RaymackersArtiste(s) : Laura Mathieu, Arnaud RaymackersMetteur en scène : Arnaud Raymackers

LABLASCENE 122 CHEMIN DU RIEUBLANQUET 07230 Lablachere 07