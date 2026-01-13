Un petit concert spirituel Audincourt

Un petit concert spirituel

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Ce concert nous transportera dans la polyphonie et la polychoralité allemande au XVIIe siècle avec Heinrich Schütz,

et à l’aube du XXIe siècle avec Philippe Hersant.

Heinrich Schütz (1585-1672) a joué un rôle marquant en introduisant les nouveaux styles italiens de son célèbre professeur, Claudio Monteverdi. Cette influence italienne fut l’impulsion initiale de la musique baroque en Allemagne. Un même texte au potentiel tragique immense, mettra la musique de Heinrich Schütz en regard de celle de Philippe Hersant, faisant magnifiquement dialoguer le chœur, la viole de gambe et l’orgue positif.

Au programme H. Schütz, P. Hersant

Avec l’Ensemble Vocal, le Chœur de Chambre et le Jeune Ensemble Vocal

Nicolas Aubin , orgue positif

Chantal Bauemler, viole de gambe

Direction Cédric Meyer

Avec le soutien de la paroisse et de la commune de Valentigney

Avec la participation du service Animation du patrimoine de PMA

Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Temple Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

