Un petit crabe au musée, Musée de Bretagne, Rennes

Un petit crabe au musée 17 février – 24 avril Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T10:30:00+01:00 – 2026-02-17T10:50:00+01:00

Fin : 2026-04-24T11:00:00+02:00 – 2026-04-24T11:20:00+02:00

Partez à sa recherche en découvrant son histoire à travers les collections du musée.

​

​Pour les enfants accompagnés de 3 à 5 ans.

​Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Tickets à retirer à l’accueil du musée le jour même.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne

Le petit crabe Odorico est un peu timide, il s’est caché dans le musée. vacances