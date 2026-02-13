Un petit déjeuner avec Mélanie Leray Fouesnant
Un petit déjeuner avec Mélanie Leray
Début : 2026-03-04 10:00:00
2026-03-04
Le lendemain de leur représentation, l’Archipel vous invite à prendre un petit déjeuner avec certain·e·s metteur·e·s en scène et ainsi échanger autour de leur spectacle. .
1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24
