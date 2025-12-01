Un petit garçon Fontenoy

Un petit garçon

Lecture théâtrale d’Élie Pressmann interprétée par Pierre-Marie Combe, guidé en scène par Violaine De Darné. Un homme se penche sur son enfance et retrouve les émois du petit garçon qu’il était pendant la Seconde Guerre mondiale. De l’Exode à la rafle du Vél’ d’Hiv’, il se verra douloureusement séparé de sa mère puis recueilli en Savoie chez un homme extraordinaire. Ponctuée d’humour, cette pièce-témoignage d’Elie Pressmann est un hymne à la vie tout en pudeur et délicatesse. Réservation obligatoire .

