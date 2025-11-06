Un petit jeu sans conséquence Théâtre de Poche Faubourg Blanchot Nouméa

Un petit jeu sans conséquence Théâtre de Poche Faubourg Blanchot Nouméa jeudi 6 novembre 2025.

Un petit jeu sans conséquence Théâtre de Poche

Faubourg Blanchot Boulevard Extérieur Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 2500 – 2500 – 2500 XPF

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 17:00:00

fin : 2025-11-15 18:30:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-08 2025-11-13 2025-11-15

Le centre d’Art de la ville de Nouméa accueille, au Théâtre de Poche, la compagnie de L’Archipel avec une comédie contemporaine en deux actes par Jean Dell et Gérald Sibleyras.

.

Faubourg Blanchot Boulevard Extérieur Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 25.07.54

English :

At the Théâtre de Poche, Nouméa?s art center welcomes the Compagnie de L?Archipel with a contemporary comedy in two acts by Jean Dell and Gérald Sibleyras.

German :

Das Kunstzentrum der Stadt Nouméa empfängt im Théâtre de Poche die Kompanie des Archipel mit einer zeitgenössischen Komödie in zwei Akten von Jean Dell und Gérald Sibleyras.

Italiano :

Al Théâtre de Poche, il centro artistico di Nouméa accoglie la compagnia L’Archipel con una commedia contemporanea in due atti di Jean Dell e Gérald Sibleyras.

Espanol :

En el Théâtre de Poche, el centro de artes de Numea recibe a la compañía L’Archipel con una comedia contemporánea en dos actos de Jean Dell y Gérald Sibleyras.

L’événement Un petit jeu sans conséquence Théâtre de Poche Nouméa a été mis à jour le 2025-10-18 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie