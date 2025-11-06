Un petit jeu sans conséquence Théâtre de Poche Faubourg Blanchot Nouméa
Un petit jeu sans conséquence Théâtre de Poche
Faubourg Blanchot Boulevard Extérieur Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : 2500 – 2500 – 2500 XPF
Début : 2025-11-06 17:00:00
fin : 2025-11-15 18:30:00
2025-11-06 2025-11-08 2025-11-13 2025-11-15
Le centre d’Art de la ville de Nouméa accueille, au Théâtre de Poche, la compagnie de L’Archipel avec une comédie contemporaine en deux actes par Jean Dell et Gérald Sibleyras.
Faubourg Blanchot Boulevard Extérieur Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 25.07.54
English :
At the Théâtre de Poche, Nouméa?s art center welcomes the Compagnie de L?Archipel with a contemporary comedy in two acts by Jean Dell and Gérald Sibleyras.
German :
Das Kunstzentrum der Stadt Nouméa empfängt im Théâtre de Poche die Kompanie des Archipel mit einer zeitgenössischen Komödie in zwei Akten von Jean Dell und Gérald Sibleyras.
Italiano :
Al Théâtre de Poche, il centro artistico di Nouméa accoglie la compagnia L’Archipel con una commedia contemporanea in due atti di Jean Dell e Gérald Sibleyras.
Espanol :
En el Théâtre de Poche, el centro de artes de Numea recibe a la compañía L’Archipel con una comedia contemporánea en dos actos de Jean Dell y Gérald Sibleyras.
