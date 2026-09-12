Un petit manoir à l’anglaise à Bordeaux : l’hôtel Exshaw, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
dimanche 20 septembre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Un petit manoir à l’anglaise à Bordeaux : l’hôtel Exshaw Dimanche 20 septembre, 09h30, 10h45, 12h00 Musée d’Aquitaine Gironde
Gratuit, réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine
Fin du 19e siècle, une nouvelle mode envahit la France et atteint Bordeaux. L’anglomanie a le vent en poupe dans la grande bourgeoisie et les négociants installés à Bordeaux, dont la famille Exshaw. Ce manoir, avec ses décrochés, bow-windows et boiseries vous plonge dans une ambiance toute victorienne.
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/489
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/un-petit-manoir-a-langlaise-a-bordeaux-lhotel-exshaw »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/489 »}]
balade_urbaine visite patrimoine
Hôtel Exshaw © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux
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