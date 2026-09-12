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Un petit manoir à l’anglaise à Bordeaux : l’hôtel Exshaw, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

dimanche 20 septembre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

Un petit manoir à l’anglaise à Bordeaux : l’hôtel Exshaw, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit, réservation obligatoire

Un petit manoir à l’anglaise à Bordeaux : l’hôtel Exshaw Dimanche 20 septembre, 09h30, 10h45, 12h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Gratuit, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine

Fin du 19e siècle, une nouvelle mode envahit la France et atteint Bordeaux. L’anglomanie a le vent en poupe dans la grande bourgeoisie et les négociants installés à Bordeaux, dont la famille Exshaw. Ce manoir, avec ses décrochés, bow-windows et boiseries vous plonge dans une ambiance toute victorienne. 

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/489

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/un-petit-manoir-a-langlaise-a-bordeaux-lhotel-exshaw »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/489 »}]
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Hôtel Exshaw © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux

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