Un petit manoir à l’anglaise à Bordeaux : l’hôtel Exshaw, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Un petit manoir à l’anglaise à Bordeaux : l’hôtel Exshaw Dimanche 20 septembre, 09h30, 10h45, 12h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Gratuit, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine

Fin du 19e siècle, une nouvelle mode envahit la France et atteint Bordeaux. L’anglomanie a le vent en poupe dans la grande bourgeoisie et les négociants installés à Bordeaux, dont la famille Exshaw. Ce manoir, avec ses décrochés, bow-windows et boiseries vous plonge dans une ambiance toute victorienne.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/489

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/un-petit-manoir-a-langlaise-a-bordeaux-lhotel-exshaw »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/489 »}]

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Hôtel Exshaw © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux