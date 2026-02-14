Un petit poisson… Atelier de vannerie Rêveries vannières Decize
Un petit poisson… Atelier de vannerie Rêveries vannières Decize mercredi 1 avril 2026.
Un petit poisson…
Atelier de vannerie Rêveries vannières 18 rue Jean-Jacques Rousseau Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-01 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01
C’est la fête de tous les poissons !
S’il fait beau, installez-vous dans le jardin de Claudine et tressez des poissons à gogo des petits, des gros, des minimalistes, des compliqués, des colorés.
S’il pleut, vous serez au chaud, dans l’atelier.
Venez avec vos enfants, vos petits-enfants, transmettons-leur le goût de façonner de jolies choses avec d’humbles brins d’osier !
C’est gratuit !… mais bon, si vous insistez, apportez un bonbon, un petit gâteau, une histoire, un poème, un bisou… vive le troc ! .
Atelier de vannerie Rêveries vannières 18 rue Jean-Jacques Rousseau Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 37 31 84 reveries.vanniere@lavache.com
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English : Un petit poisson…
L’événement Un petit poisson… Decize a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sud Nivernais
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