UN PETIT TOUR DANS L’ESPACE LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse Haute-Garonne

Le Tour de France fait étape à Toulouse. L’occasion d’une nocturne inédite à la Cité de l’espace avec des animations, un spectacle et un mapping !

Au programme de cette soirée spatiale

– Des animations sur la thématique du vélo ! (À partir de 19h en continu)

Le Vélotour Rond point des Astronautes embarquez pour une aventure sportive une expérience inoubliable inspirée par l’excitation et l’intensité du célèbre jeu Tour de France. Grâce à une console centrale high-tech, suivez les résultats en temps réel et vibrez au rythme de chaque coup de pédale. Qui parmi vous endossera le fameux maillot jaune ?

– Le Vélo mixeur Dans les Jardins (À partir de 19h en continu)

Le vélo smoothie est bien plus qu’un simple vélo à mixer les fruits, c’est une véritable expérience interactive. Imaginez-vous en train de pédaler doucement tout en préparant votre propre smoothie frais et savoureux.

– Parade lumineuse et artistes aériens Dans les Jardins (À partir de 22h)

La Compagnie Cirkomcha vous présente sa Parade blanche lumineuse ! Un moment de poésie suspendue grâce à des échassiers et une artiste au cerceau aérien tracté sur un char.

– Spectacle et mapping final sur la Fusée « Ariane fait son show » (À 22h45).

Et toute la soirée les animations de la Cité de l’espace ! Profitez de la Cité de l’espace jusqu’à la nuit tombée expositions, animations et spectacles en accès libre toute la soirée. Mais aussi deux télescopes dans les jardins pour observer le ciel d’été avec deux animateurs !

Vous pouvez réserver:

– votre billet « 1 jour à la Cité de l’Espace + nocturne »

– votre billet « nocturne » avec accès en demi-tarif dès 19h

Retrouvez également toutes les nocturnes du mois d’août sur le site internet de la Cité de l’Espace. 16 .

English :

The Tour de France stops off in Toulouse. The Cité de l’espace will be hosting a unique night-time event, with entertainment, a show and mapping!

German :

Die Tour de France macht in Toulouse Station. Die Gelegenheit für eine ganz neue Nacht in der Cité de l’espace mit Animationen, einer Show und einem Mapping!

Italiano :

Il Tour de France fa tappa a Tolosa. La Cité de l’espace ospiterà un evento notturno unico nel suo genere, con intrattenimento, spettacolo e una mappatura!

Espanol :

El Tour de Francia hace escala en Toulouse. La Cité de l’espace acogerá un evento nocturno único con animación, espectáculo y mapping

