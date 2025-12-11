UN PEU DE STYLE, S’IL VOUS PLAIT !

le Fesquet Cazilhac Hérault

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-20

2025-12-19

Le Centre équestre l’Etrier des Cévennes accueille la compagnie Tempus Delirium et vous propose d’assister à une pièce de théâtre comédie littéraire Un peu de style, s’il vous plait le Vendredi 19 Décembre.

La Compagnie Tempus Delirium met en scène cette représentation du génialissime hommage aux flamboyants auteurs et autrices que sont Balzac, Alexandre Pouchkine ou encore George Sand.

Spectacle tout public à partir de 10/12 ans

Buvette sur place à partir de 19h suivi de la représentation dans le gîte de l’Etrier des Cévennes à 19h30.

Entrée 10€ par personne .

le Fesquet Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 6 27 40 36 21

English :

The Centre équestre l’Etrier des Cévennes welcomes the Tempus Delirium company and invites you to attend a play a literary comedy Un peu de style, s’il vous plait on Friday December 19.

L’événement UN PEU DE STYLE, S’IL VOUS PLAIT ! Cazilhac a été mis à jour le 2025-12-10 par 34 ADT34