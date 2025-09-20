Un peu plus de délire – performance poétique Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine Angers

Un peu plus de délire – performance poétique 
Samedi 20 septembre, 11h30 
Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine 
Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Dans le cadre de l’exposition Tisser le Futur, Josselin Guillois livrera une performance de poésie improvisée, faite de frénésie et d’euphorie. Un atelier du poète sera aménagé dans le musée. C’est dans cette loge énigmatique, ouverte à la musique et au public, que l’écrivain se risquera à composer et accrocher 72 poèmes en 360 minutes. Une aventure impossible ?

Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine 4 Boulevard Arago, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241241845 https://musees.angers.fr/les-lieux/musee-jean-lurcat-et-de-la-tapisserie-contemporaine/le-lieu/index.html L’hôpital Saint-Jean, remarquable ensemble architectural du XIIe siècle, abrite depuis 1968, dans l’ancienne salle des malades « le Chant du Monde » de Jean Lurçat (1957-1966). Manifeste d’un artiste engagé, écho contemporain à la tenture de « L’Apocalypse », cet ensemble de dix tapisseries constitue une vision épique, poétique, symbolique et humaniste du XXe siècle. Les tapisseries, peintures, dessins et céramiques de Jean Lurçat viennent compléter la présentation de cet artiste majeur de la renaissance de la tapisserie française. Des expositions temporaires entrent en écho, toute l’année, avec les collections permanentes.

