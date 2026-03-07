Un phare pour éclairer le Perche MALETABLE Longny les Villages

Un phare pour éclairer le Perche

MALETABLE Eglise Notre-Dame de la Salette Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Illumination extérieur de l’église Notre-Dame de la Salette et de son clocher-tour proposée par l’association Rêv’Neuve la Salette. .

MALETABLE Eglise Notre-Dame de la Salette Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 84 31 40 48 fab-by@hotmail.fr

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English : Un phare pour éclairer le Perche

L’événement Un phare pour éclairer le Perche Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-18 par Conseil départemental de l’Orne