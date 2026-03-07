Un phare pour éclairer le Perche MALETABLE Longny les Villages
Un phare pour éclairer le Perche MALETABLE Longny les Villages vendredi 29 mai 2026.
Un phare pour éclairer le Perche
MALETABLE Eglise Notre-Dame de la Salette Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Illumination extérieur de l’église Notre-Dame de la Salette et de son clocher-tour proposée par l’association Rêv’Neuve la Salette. .
MALETABLE Eglise Notre-Dame de la Salette Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 84 31 40 48 fab-by@hotmail.fr
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English : Un phare pour éclairer le Perche
L’événement Un phare pour éclairer le Perche Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-18 par Conseil départemental de l’Orne