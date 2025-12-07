Un piano à la mer MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Un piano à la mer MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé dimanche 7 décembre 2025.

Un piano à la mer MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Dimanche 7 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

18 € / 15 € / 13 €

L’odyssée laborieuse des terre-neuvas

Un piano à la mer est un concert illustré par des projections et par les paroles d’un conteur. Le récit est ponctué par des oeuvres pour piano de compositeurs fascinés par la mer (Debussy, Ravel, Cras…).

DISTRIBUTION :

Jennifer Meinier : piano

Gaëtan Emeraud : récitant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-07T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T18:30:00.000+01:00

1

accueilmjcpace@gmail.com

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine