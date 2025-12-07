Un piano à la mer MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé
Un piano à la mer MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Dimanche 7 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine
18 € / 15 € / 13 €
L’odyssée laborieuse des terre-neuvas
Un piano à la mer est un concert illustré par des projections et par les paroles d’un conteur. Le récit est ponctué par des oeuvres pour piano de compositeurs fascinés par la mer (Debussy, Ravel, Cras…).
DISTRIBUTION :
Jennifer Meinier : piano
Gaëtan Emeraud : récitant
accueilmjcpace@gmail.com
MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine